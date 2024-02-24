Двухлетие военной операции на Украине 24.02.2024: выводы, достижения и перспективы Ольга ВайленкоСегодня, 24 февраля 2024 года, исполняется ровно два года с начала специальной военной операции Вооруженных сил России на территории Украины, и вопрос о ее завершении остается открытым.