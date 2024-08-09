«Беспринципная сволочь»: Александра Ревву приперли к стенке в России за связь с Зеленским

Добрый Мир
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Добрый Мир

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Комментарии
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ВД
Вовладар Даров
Этот уж пролезет в любое отверстие, даже непристойное!
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17 час.
ЮБ
Юрий Барабаш
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15 час.
федор
Упырь и пидорок ! Пшёл вон гнида из страны.
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15 час.

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