«Беспринципная сволочь»: Александра Ревву приперли к стенке в России за связь с Зеленским

Знаменитый комик и шоумен Александр Ревва до сих пор не может уладить последствия своего импульсивного шага, совершенного два года назад.
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