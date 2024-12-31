В ЕАЭС утвердили новые требования к безопасности парфюмерии и косметики

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) обновил технический регламент о безопасности парфюмерно-косметической продукции, установив дополнительные требования к упаковке, качеству отдельных товаров и оценке ряда показателей.
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