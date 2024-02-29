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Двое погибли во время гонок в пустыне в Мексике

На севере Мексики популярный ежегодный чемпионат по экстремальным гонкам закончился трагедией.  Более 600 автомобилистов преодолевали сложный маршрут по песчаным дюнам в штате Сонора недалеко от границы США.

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