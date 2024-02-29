Двое погибли во время гонок в пустыне в Мексике

На севере Мексики популярный ежегодный чемпионат по экстремальным гонкам закончился трагедией. Более 600 автомобилистов преодолевали сложный маршрут по песчаным дюнам в штате Сонора недалеко от границы США.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии