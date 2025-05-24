Емкость с кислотой повреждена после атаки ВСУ на предприятие в Новомосковске

РИА Новости/Виталий Невар На емкость с кислотой на предприятие в Новомосковске были обнаружены повреждения, после атаки беспилотников ВСУ в Тульской области, сообщает губернатор региона Дмитрий Миляев в телеграм-канале.
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