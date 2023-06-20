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В Красноярском крае полицейские и общественники в период летних каникул напоминают ребятам о правилах дорожного движения

В рамках акции «Каникулы с Общественным советом» сотрудники ГИБДД совместно с членом общественного совета при МО МВД России «Уярский» Анастасией Наумовой и волонтерами молодежного центра «Искра» провели профилактические беседы в местах массового отдыха юных пешеходов и велосипедистов.

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