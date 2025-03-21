Введен в эксплуатацию первый зарубежный завод Pylontech 

Pylontech, один из ведущих мировых поставщиков систем накопления и хранения энергии, объявил об официальном открытии своего первого зарубежного завода в Европе, спроектированного в партнерстве с Energy S.
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