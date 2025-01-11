Нутрициолог посоветовала исправить рацион для сброса «новогодних» килограммов

Новогодние выходные прошли, но наеденные за эти дни килограммы так просто не исчезнут. Нутрициолог Виктория Толстоносова посоветовала внести небольшие корректировки в свой рацион, чтобы не пришлось прибегать к строгим диетам.
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