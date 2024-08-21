Waymo с мая удвоила количество еженедельных перевозок в беспилотных такси до 10...

Waymo с мая удвоила количество еженедельных перевозок в беспилотных такси до 100 000 штукМатеринский холдинг Alphabet в июле пообещал увеличить инвестиции в бизнес Waymo на $5 млрд, и компания принялась оправдывать эти вложения в информационном пространстве, регулярно докладывая о своих новых достижениях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)