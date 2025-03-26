РЭО поддержал Плехановский университет на защите в рамках «Приоритета 2030»

Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова вошел в число участников обновленной архитектуры программы «Приоритет 2030», направленной на развитие технологического лидерства и внедрение инновационных решений.
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