Хуситы атаковали швейцарский контейнеровоз "Таввиши" в Аденском заливе

По данным американских военных, два торговых судна, швейцарский контейнеровоз под флагом Либерии "Таввиши" и немецкое универсальное сухогрузное судно под флагом Антигуа и Барбуды “Нордерней”, подверглись нападению хуситов в Аравийском море.
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