Хуситы атаковали швейцарский контейнеровоз "Таввиши" в Аденском заливе

По данным американских военных, два торговых судна, швейцарский контейнеровоз под флагом Либерии "Таввиши" и немецкое универсальное сухогрузное судно под флагом Антигуа и Барбуды “Нордерней”, подверглись нападению хуситов в Аравийском море.