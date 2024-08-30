1,7 снизились поставки российского угля в Китай

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Комментарии
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А
Александр
Ходи думают о своем кармане. И вкладывают деньги туда, где они не пропадут. Наши сначала ввалят, чтобы было что «пилить», потом признают ошибки (не врут), или валят всё на санкции и супостатов. Если раньше стоимость как-то ассоциировалась с трудом, на худой конец, со спросом, то теперь у нас новая политэкономия: прибыль формируется распилом, в основе цены - алчность барыги.
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