1,7 снизились поставки российского угля в Китай

А

Александр

Ходи думают о своем кармане. И вкладывают деньги туда, где они не пропадут. Наши сначала ввалят, чтобы было что «пилить», потом признают ошибки (не врут), или валят всё на санкции и супостатов. Если раньше стоимость как-то ассоциировалась с трудом, на худой конец, со спросом, то теперь у нас новая политэкономия: прибыль формируется распилом, в основе цены - алчность барыги.