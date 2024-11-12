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НХЛ. «Питтсбург» играет с «Далласом», «Филадельфия» против «Сан-Хосе», «Каролина» встречается с «Вегасом»

«Баффало» дома уступил «Монреалю» (5:7), «Филадельфия» принимает «Сан-Хосе», «Колорадо» встречается с «Нэшвиллом».

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