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Пять добрых дел июля: чем в этом месяце отличился Фонд «Восточный Порт»

Пять добрых дел июля: чем в этом месяце отличился Фонд «Восточный Порт»

Помощь больницам, реабилитационным и социальным центрам, спортсменам и любителям чтения – Фонд поддержки социальных и экологических инициатив «Восточный Порт» продолжает оказывать поддержку самым разным учреждениям Врангеля и Находки.

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