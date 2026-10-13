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MeMo-Logic

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Когда менять летнюю резину на зимнюю: что говорит закон и когда нужно ехать на шиномонтаж

Когда менять летнюю резину на зимнюю: что говорит закон и когда нужно ехать на шиномонтаж

Когда менять резину на зимнюю: по закону зимние шины обязательны с 1 декабря, но переобуваться стоит при +7 °C.

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