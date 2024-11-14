На телеканале 2×2 стартует премьера скрипт-реалити «Редакция 2×2» с Владимиром Тишко и Маш Милаш

20 ноября на телеканале 2х2 стартует премьера нового проекта, про то, как создаётся контент на ТВ. Кто придумывает новые гениальные шоу, сериалы, мультики и рекламу? А самое главное – как это происходит? Добро пожаловать в «Редакцию 2×2», где вас ждут ответы на все вопросы.