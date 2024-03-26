1. Для общества полезна нормальная дискуссия о необходимости/приемлемости смертной казни. Она заставляет граждан задумываться о моральных аспектах общественной жизни.
О смертной казни. Инструментальные комментарии
Комментарии
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Б
Боцман
Вообще то речь идет, о высшей мере социальной защиты государства и населения от терроризма. Если надо, привести референдум, власть то народная , как говорил наш президент. Вот и посмотрим как решит народ.
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10 час.
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