Париж мобилизует военных для поддержки полиции в преддверии новых протестов. После недавних массовых беспорядков, в которых участвовали сотни тысяч французов, власти обещают действовать предельно жестко.
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