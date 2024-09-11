Еще одна молодая семья получила жилье в Химках по льготной программе

Нурана Керимова и ее шестилетняя дочь Айлин получили квартиру в Химках по льготной программе Как рассказали в подмосковном Минжилполитики, мама с ребенком получили квартиру по программе «Обеспечение жильем молодых семей».
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