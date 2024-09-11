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Еще одна молодая семья получила жилье в Химках по льготной программе

Еще одна молодая семья получила жилье в Химках по льготной программе

Нурана Керимова и ее шестилетняя дочь Айлин получили квартиру в Химках по льготной программе Как рассказали в подмосковном Минжилполитики, мама с ребенком получили квартиру по программе «Обеспечение жильем молодых семей».

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Комментарии
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Ингерман Ланская
Замечательно!!!!
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10 час.
Ингерман Ланская
Где совки-горлопаны и зюгандоны, обливающие Россию помоями????
Ответить
10 час.

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