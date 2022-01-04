Berg PRESS

424 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Россиянин
    А в России 30 рублей за литр. Тэньгах это будет 180. Причем Россия добывающая страна.Протесты в Казахс...
  • Silver Kont
    Ну-ну, хохлы, вперёд, петля на шее затягивается туже, ведь пиндосы делают всё, чтобы превратить усраину в африканскую...Временный поверен...
  • Россиянин
    "Древним шумерам" придется теперь поискать страну убежище. Ну кроме Канады негде спрятаться.В Италии задержан...

Facebook вслед за Twitter заблокировал аккаунт конгрессвумен Грин за дезинформацию

Facebook вслед за Twitter заблокировал аккаунт конгрессвумен Грин за дезинформацию

ВАШИНГТОН, 4 янв - РИА Новости. Социальная сеть Facebook временно заблокировала аккаунт скандально известной конгрессвумен от Республиканской партии США Марджори Тейлор Грин за распространение дезинформации о коронавирусе, следует из заявления Грин.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх