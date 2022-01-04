Facebook вслед за Twitter заблокировал аккаунт конгрессвумен Грин за дезинформацию

ВАШИНГТОН, 4 янв - РИА Новости. Социальная сеть Facebook временно заблокировала аккаунт скандально известной конгрессвумен от Республиканской партии США Марджори Тейлор Грин за распространение дезинформации о коронавирусе, следует из заявления Грин.
ВАШИНГТОН, 4 янв - РИА Новости. Социальная сеть Facebook временно заблокировала аккаунт скандально известной конгрессвумен от Республиканской партии США Марджори Тейлор Грин за распространение дезинформации о коронавирусе, следует из заявления Грин.
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