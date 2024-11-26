ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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- Ты гонишь? Я только с работы пришел, никуда я не пойду! - наорал на меня муж

- Ты гонишь? Я только с работы пришел, никуда я не пойду! - наорал на меня муж

Недавно пришло озарение, что я мужу совершенно не важна. Я ему удобна, но ради меня он не поднимет свой зад, да и в принципе ему плевать, что там со мной происходит.

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Комментарии
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Майя Majesty
Умные женщины никогда так не поступают. Сам факт, что все делается для чего-то и для кого-то постоянно за то, чтобы тебя похвалили и поощрили, означает что тебя самой не существует.  Другое дело, что на сегодняшний момент наши самые прекрасные женщины примерно имеют соответствие 10 к 3 достойным нормальным мужчинам, с которыми можно построить хорошие семьи. Если так будет продолжаться, то мы просто начнем терять генофонд окончательно, потому что женщины хотят жить и рожать детей при спокойствии и опоре от мужчины.
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