- Ты гонишь? Я только с работы пришел, никуда я не пойду! - наорал на меня муж

Майя Majesty

Умные женщины никогда так не поступают. Сам факт, что все делается для чего-то и для кого-то постоянно за то, чтобы тебя похвалили и поощрили, означает что тебя самой не существует. Другое дело, что на сегодняшний момент наши самые прекрасные женщины примерно имеют соответствие 10 к 3 достойным нормальным мужчинам, с которыми можно построить хорошие семьи. Если так будет продолжаться, то мы просто начнем терять генофонд окончательно, потому что женщины хотят жить и рожать детей при спокойствии и опоре от мужчины.