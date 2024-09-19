К земле несется гигантский астероид размером со стадион

В ближайшие дни к Земле на максимально близкое расстояние подойдет мощный астероид. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) объявило режим повышенной готовности из-за этого объекта, имеющего диаметр 290 метров и движущегося со скоростью 40 тысяч километров в час.