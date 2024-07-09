Почему певица Алсу подала на раздел имущества с мужем

Юрист объяснил, почему певица Алсу как можно быстрее решила поделить имущество с мужем. Адвокат Любови Успенской выразила мнение относительно ситуации с певицей Алсу, которая подала иск о разделе совместно нажитого имущества в браке с Яном Абрамовым.
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