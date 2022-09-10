«Только сумерки да снег»: СМИ узнали, что в ЕС готовятся к отключениям газа и электричества

Сегодня во всех государствах, когда-то «жировавших» на дешевых, отправляемых по долгосрочным контрактам газе и нефти, принимают меры, которые, по задумке европейских политиков и коллективного Брюсселя, сделают экономику Евросоюза «экономной».
Сегодня во всех государствах, когда-то «жировавших» на дешевых, отправляемых по долгосрочным контрактам газе и нефти, принимают меры, которые, по задумке европейских политиков и коллективного Брюсселя, сделают экономику Евросоюза «экономной».
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