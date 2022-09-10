Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вальтер Юпитер
    Руководство России Сначала обгадились по полной, а теперь начинают врать безбожно. Возникает вопрос - На чью победу ...Кадыров: ВС Росси...
  • Артур Будаев
    То есть, готова к тому, что Британских островов может не быть!РБК: Трасс призыв...
  • Валерий Ворожищев
    Как много работы у нашего ВПК?Минобороны РФ пок...

«Только сумерки да снег»: СМИ узнали, что в ЕС готовятся к отключениям газа и электричества

«Только сумерки да снег»: СМИ узнали, что в ЕС готовятся к отключениям газа и электричества

Сегодня во всех государствах, когда-то «жировавших» на дешевых, отправляемых по долгосрочным контрактам газе и нефти, принимают меры, которые, по задумке европейских политиков и коллективного Брюсселя, сделают экономику Евросоюза «экономной».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх