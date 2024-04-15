Песков: паводков в середине недели ждут в Курганской и Тюменской областях

Паводков в середине наступившей недели ждут в Курганской и Тюменской областях. Соответствующее заявление, как передает ТАСС, в ходе сегодняшнего разговора с журналистами сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
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