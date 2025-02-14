Как избежать скрытых потерь.

Бережливое производство - это одна из самых популярных и эффективных концепций управления производством на предприятии, которая дает возможность снизить затраты, повысить качество и удовлетворить потребности клиентов.
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