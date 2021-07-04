Трамп: Я остановил строительство «Северного потока – 2», а Байден «дал ему зеленый свет»

Бывший президент США Дональд Трамп, выступая на митинге своих сторонников во Флориде, заявил, что ему удавалось осложнять строительство российского газопровода «Северный поток - 2», а нынешний хозяин Белого дома Джозеф Байден «дал ему зеленый свет».
Бывший президент США Дональд Трамп, выступая на митинге своих сторонников во Флориде, заявил, что ему удавалось осложнять строительство российского газопровода «Северный поток - 2», а нынешний хозяин Белого дома Джозеф Байден «дал ему зеленый свет».
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