Комсомольская правда

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Трамп: Я остановил строительство «Северного потока – 2», а Байден «дал ему зеленый свет»

Трамп: Я остановил строительство «Северного потока – 2», а Байден «дал ему зеленый свет»

Бывший президент США Дональд Трамп, выступая на митинге своих сторонников во Флориде, заявил, что ему удавалось осложнять строительство российского газопровода «Северный поток - 2», а нынешний хозяин Белого дома Джозеф Байден «дал ему зеленый свет».

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