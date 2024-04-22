"ВАКЦИН ОТ КОРИ НЕТ, А КОРЬ ЕСТЬ": ПОЛОВИНА ДОЗ УШЛА МИГРАНТАМ

АШ

Анатолий Шадрин

Кто бы сомневался! Зверьки не только разрушают нашу экономику, незаконно пользуются нашей социальной помощью, совершают различные преступления и теракты, но ещё и везут сюда заразу и лишают население России медицинской защиты и помощи. И никто этого не хочет замечать! Хотя любому незаинтересованному человеку очевидно, что экономическая выгода от мигрантов из бывших советских республик давно перекрыта теми расходами, которое несет государство на их присутствие в России. Выгоду имеют только хитрожопые коммерсы, которые используют их труд, и купленные политики и депутаты, которым платят те же самые коммерсы. А страна и народ только терпят убытки и страдания от этих, с позволения сказать, «незаменимых специалистов»!