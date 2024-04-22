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"ВАКЦИН ОТ КОРИ НЕТ, А КОРЬ ЕСТЬ": ПОЛОВИНА ДОЗ УШЛА МИГРАНТАМ

"ВАКЦИН ОТ КОРИ НЕТ, А КОРЬ ЕСТЬ": ПОЛОВИНА ДОЗ УШЛА МИГРАНТАМ

АНАСТАСИЯ БЕРЕЖНАЯ В России фиксируются вспышки кори. Побеждённая в прошлом веке болезнь вернулась.

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Комментарии
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АШ
Анатолий Шадрин
Кто бы сомневался! Зверьки не только разрушают нашу экономику, незаконно пользуются нашей социальной помощью, совершают различные преступления и теракты, но ещё и везут сюда заразу и лишают население России медицинской защиты и помощи. И никто этого не хочет замечать! Хотя любому незаинтересованному человеку очевидно, что экономическая выгода от мигрантов из бывших советских республик давно перекрыта теми расходами, которое несет государство на их присутствие в России. Выгоду имеют только хитрожопые коммерсы, которые используют их труд, и купленные политики и депутаты, которым платят те же самые коммерсы. А страна и народ только терпят убытки и страдания от этих, с позволения сказать, «незаменимых специалистов»!
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6 час.
евгений никитин
&quot;Побеждённая в прошлом веке болезнь вернулась. И мы к этому не были готовы.&quot; Для начала вырастили поколение поклоняющееся Западу, а сейчас пишите бред БЫЛИ НЕ ГОТОВЫ. В сначала посмотрите статистику по детским, да и взрослым, поликлиникам. Сколько граждан пишет отказ от прививок своим детям. И сами отказываются вакцинироваться. А потом им кто-то виноват.
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5 час.
Дима Ярин
Докажи свои слова или ты балабол
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2 час.

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