Старость в радость: психолог напомнила о важности поддержки пожилых людей

Международный день пожилых людей ежегодно отмечается 1 октября во многих странах мира. Его главная цель — привлечение внимание к потребностям и проблемам старшего поколения, которому не всегда легко адаптироваться к быстро меняющейся реальности.
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