Trump says U.S. will control 65 billion barrels of Venezuelan oil

President Donald Trump said the U.S. reached a deal with Venezuela to secure a stake in more than 65 billion barrels of the country's oil reserves.
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