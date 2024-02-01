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Тренер Карпин: поехал бы в испанскую Ла Лигу за меньшие деньги, чем в "Ростове"

Тренер Карпин: поехал бы в испанскую Ла Лигу за меньшие деньги, чем в "Ростове"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин признался в интервью Sport24, что поехал бы работать в чемпионат Испании за меньшие деньги, чем получает в российском клубе, если бы возникло соответствующее предложение.

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