Тренер Карпин: поехал бы в испанскую Ла Лигу за меньшие деньги, чем в "Ростове"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин признался в интервью Sport24, что поехал бы работать в чемпионат Испании за меньшие деньги, чем получает в российском клубе, если бы возникло соответствующее предложение.
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