Актриса Светлана Листова: «Байкал, жди меня! Мы должны познакомиться лично!»

«Шалость удалась» Светлана, креативный продюсер и сценарист фильма «Наша Russia. 8 Марта» Гарик Мартиросян говорил о том, что вместе с командой решил сделать 8 Марта своего рода вторым Новым годом — большим телевизионным праздником для всех женщин, а также для всех любителей юмора и проекта «Наша Russia».