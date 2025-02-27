Мода и Шоу-бизнес
ГлавнаяОдеждаОбувьАксессуарыКрасотаПсихология
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мода и Шоу-бизнес

53 494 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктория Иванова
    Ездят подняв глаза к небесам, ни ног род собой не чуют, ни колес! Жалкие, бездарные облезлые, типа, звездуны!Буйнова назвали у...
  • тетушка Чарлей Роза дАльвадорес
    👍Комик Мягкова рас...
  • Сэм Самуилович
    Очередное испражнение в глаза и уши.... Тупой "журналист" и не менее тупой выпускающий редактор. Пройдёмся по фактам....Комик Мягкова рас...

Актриса Светлана Листова: «Байкал, жди меня! Мы должны познакомиться лично!»

Актриса Светлана Листова: «Байкал, жди меня! Мы должны познакомиться лично!»

«Шалость удалась» Светлана, креативный продюсер и сценарист фильма «Наша Russia. 8 Марта» Гарик Мартиросян говорил о том, что вместе с командой решил сделать 8 Марта своего рода вторым Новым годом — большим телевизионным праздником для всех женщин, а также для всех любителей юмора и проекта «Наша Russia».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх