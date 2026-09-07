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Вагоны для ВСМ прошли краш-тест

Вагоны для ВСМ прошли краш-тест

На заводе «Уральские локомотивы» в Свердловской области завершились испытания на соударение кузовов головного и промежуточного вагонов первого российского высокоскоростного электропоезда.

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