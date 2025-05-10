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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ультрас «Гавра» пытались прорваться на трибуну болельщиков «Марселя» после гола гостей. Матч был приостановлен во 2-м тайме

Ультрас «Гавра» пытались прорваться на трибуну болельщиков «Марселя» после гола гостей. Матч был приостановлен во 2-м тайме

Амин Гуири вывел «Марсель» вперед на 56-й минуте матча 33-го тура Лиги 1. Через несколько минут игра была приостановлена из-за действий фанатов «Гавра», которым не понравилось как болельщики гостей праздновали гол команды.

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