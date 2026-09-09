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Фирма из Поднебесной не смогла взыскать с "Алтайагроснаба" многомиллионные долги

Фирма из Поднебесной не смогла взыскать с "Алтайагроснаба" многомиллионные долги

Агрохолдинг "Алтайагроснаб" лишился одного из "дорогостоящих" судебных противников. Компания из Китая, которая требовала с агрофирмы почти 100 млн рублей, получила свой иск обратно.

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