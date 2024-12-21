Бобруйск - территория Бобров.

19 декабря для учащихся 10 класса ГУО ´Средняя школа № 9 г. Бобруйска´, УО ´Бобруйский государственный лесотехнический колледж´ и УО ´Бобруйский аграрно-экономический колледж´ в центральной городской библиотеке им.
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