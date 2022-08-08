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"Известия": Росфинмониторинг ликвидировал 19 теневых площадок по отмыванию денег

"Известия": Росфинмониторинг ликвидировал 19 теневых площадок по отмыванию денег

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) ликвидировала 19 теневых площадок, которые использовались для отмывания денег, сообщает газета "Известия", ссылаясь на отчет ведомства за 2021 год, составленный в конце июля 2022 года.

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