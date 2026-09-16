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Муж подарил Ирине Пинчук кольцо, привязанное к его банковскому счёту: «Бриллианты — это уже не модно»

Муж подарил Ирине Пинчук кольцо, привязанное к его банковскому счёту: «Бриллианты — это уже не модно»

Ирина Пинчук показала кольцо, привязанное к счету мужа Блогер Ирина Пинчук продемонстрировала подписчикам необычный подарок от супруга Саламбека Мартазанова — кольцо, которое оказалось привязано к его банковскому счёту.

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