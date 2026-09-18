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Царьград

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Во Владимирской области стартовало трехдневное голосование

Во Владимирской области стартовало трехдневное голосование

Владимирская область включилась в трехдневное голосование. Уже в утренние часы пятницы, 18 сентября, на участках наблюдалась высокая активность: граждане стремились реализовать свое избирательное право, не откладывая визит на последующие дни.

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