Статус волонтеров в зоне СВО предлагают закрепить законодательно

Предлагается законодательно закрепить, что целью волонтерской деятельность может являться оказание гуманитарной и иной помощи лицам, находящимся в зонах проведения СВО, контртеррористических операций, вооруженных и военных конфликтов и в приграничных регионах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии