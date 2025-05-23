В Курской и Белгородской областях объявлена опасность атаки БПЛА

На территориях Белгородской и Курской областей объявлена опасность атаки БПЛА. Работают системы ПВО. Опасность атаки беспилотников объявили на территориях Белгородской и Курской областей, об этом сообщили пресс-службы ГУ МЧС по регионам.
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