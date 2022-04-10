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Журова о предложении Свищева давать призерам Олимпиад квартиры: «Люди будут возмущены. Многие семьи стоят в очереди, кому-то очень-очень нужно, и не дают»

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала предложение депутата Дмитрия Свищева давать призерам Олимпийских игр квартиры.

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