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    ничего не понятно, наши ребята гибнут защищая мир в стране, а они живут у нас десятками лет, развивая свой бизнес еще..."Конвоиры жали ру...
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"Конвоиры жали руку" Как сложилась судьба человека, который с ружьем отбил нападение толпы мигрантов на его дом

"Конвоиры жали руку" Как сложилась судьба человека, который с ружьем отбил нападение толпы мигрантов на его дом

Арт-видео.инфо Речь о предпринимателе Александре Краснове, который был вынужден защитить свою семью от нападения на его дом полсотни выходцев из Средней Азии.

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Комментарии
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Виктор Луговой
А он всегда был очень точный и чёткий профи. Категорийность мышления квалификации деяний - как положено. Сильная казусная база в суждениях, сразу точное видение конструкции деяния, никаких вил по воде. Правда, в 1986 годе он был сильно добрее. Дай ему Бог здоровья, чтоб надольше хватило.
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1 час.
Евгений Сорокин
&quot; Депортация - не дешевле выйдет ?&quot;   Депортация - дорого.  А вот в яму, да и огнемётом - в самый раз. Дёшево и удобрения получим.
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17 мин.
wW6FVU bSGTm2o
ничего не понятно, наши ребята гибнут защищая мир в стране, а они живут у нас десятками лет, развивая свой бизнес еще и убивая тех кто дает им возможность жить в мире  и трудиться, а почему их не призывают в армию? Если живешь определенное количество лет , отдай долг этой стране, послужи
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6 мин.

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