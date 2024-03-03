Арт-видео.инфо Речь о предпринимателе Александре Краснове, который был вынужден защитить свою семью от нападения на его дом полсотни выходцев из Средней Азии.
"Конвоиры жали руку" Как сложилась судьба человека, который с ружьем отбил нападение толпы мигрантов на его дом
Комментарии
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Виктор Луговой
А он всегда был очень точный и чёткий профи. Категорийность мышления квалификации деяний - как положено. Сильная казусная база в суждениях, сразу точное видение конструкции деяния, никаких вил по воде. Правда, в 1986 годе он был сильно добрее. Дай ему Бог здоровья, чтоб надольше хватило.
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1 час.
Евгений Сорокин
" Депортация - не дешевле выйдет ?" Депортация - дорого. А вот в яму, да и огнемётом - в самый раз. Дёшево и удобрения получим.
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17 мин.
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ничего не понятно, наши ребята гибнут защищая мир в стране, а они живут у нас десятками лет, развивая свой бизнес еще и убивая тех кто дает им возможность жить в мире и трудиться, а почему их не призывают в армию? Если живешь определенное количество лет , отдай долг этой стране, послужи
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6 мин.
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