"Конвоиры жали руку" Как сложилась судьба человека, который с ружьем отбил нападение толпы мигрантов на его дом

А он всегда был очень точный и чёткий профи. Категорийность мышления квалификации деяний - как положено. Сильная казусная база в суждениях, сразу точное видение конструкции деяния, никаких вил по воде. Правда, в 1986 годе он был сильно добрее. Дай ему Бог здоровья, чтоб надольше хватило.

" Депортация - не дешевле выйдет ?" Депортация - дорого. А вот в яму, да и огнемётом - в самый раз. Дёшево и удобрения получим.

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ничего не понятно, наши ребята гибнут защищая мир в стране, а они живут у нас десятками лет, развивая свой бизнес еще и убивая тех кто дает им возможность жить в мире и трудиться, а почему их не призывают в армию? Если живешь определенное количество лет , отдай долг этой стране, послужи