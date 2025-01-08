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Аналитик Ефанов: цена золота может достигнуть $3 тыс. за унцию к концу 2025 года

Аналитик Ефанов: цена золота может достигнуть $3 тыс. за унцию к концу 2025 года

Рост цен на золото в 2024 году составил около 30%, и тенденция к подорожанию продолжится в 2025 году, поскольку золото по-прежнему будет рассматриваться инвесторами как "тихая гавань" в период экономической и политической нестабильности.

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