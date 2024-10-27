Эксперт назвала категории граждан, которым с 1 ноября повысят пенсию

На индексацию пенсии, которую планируется провести 1 ноября, могут рассчитывать некоторые категории граждан, сообщила в беседе с агентством "Прайм" доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им.
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