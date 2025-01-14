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Лента новостей Крыма

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  • Модест
    Какая нахрен дружба, мы для китайцев просто торговая колония, которая полностью зависит от их поставок. Причём для ки...Китай вычёркивает...
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Китай вычёркивает Россию. "Друзья" нанесли двойной удар по Москве в самый ответственный момент

Китай вычёркивает Россию. "Друзья" нанесли двойной удар по Москве в самый ответственный момент

Двойной удар по России нанесли партнёры Москвы на геостратегической карте. Китай просто вычеркнул нашу страну из логистических цепочек поставок продукции в ЕС.

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Комментарии
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Александр Корякин
Вот она, дружба народов.
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18 час.
Модест
Какая нахрен дружба, мы для китайцев просто торговая колония, которая полностью зависит от их поставок. Причём для китайцев мы очень маленький рынок сбыта. Мы настолько экономически слабы, что готовы гнать за бесценок наши энергоресурсы и сырьё в обмен на возможность хоть что-то импортировать из Китая. Во время СВО мы критически зависим от поставок электроники, поскольку свою промышленность суицидально разрушили в девяностых-нулевых. Зато на месте убитых заводов настроили торговых центров для продажи китайского ширпотреба. Товарищ Си улыбается и аплодирует. Ну а Иран даже на Востоке никто не любит, а Европа с ним воюет со времён Македонского. А про наши отношения с Персией - достаточно Грибоедова вспомнить и будет уже достаточно иллюстрации характера Ирана.
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16 час.

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