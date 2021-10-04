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Битва нарядов: кому больше идет «огненное» платье Vetements – Наталье Водяновой или Ульяне Добровской

Битва нарядов: кому больше идет «огненное» платье Vetements – Наталье Водяновой или Ульяне Добровской

Битва нарядов: кому больше идет «огненное» платье Vetements – Наталье Водяновой или Ульяне Добровской В минувшие выходные в рамках Недели моды в Париже состоялся долгожданный показ новой коллекции весна-лето 2022 бренда Balenciaga.

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