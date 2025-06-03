Член совета IIHF: «МОК опоздал с решением по недопуску российских хоккеистов на Олимпиаду»

Член совета Международной федерации хоккея (IIHF) Вистурс Козиолс считает, что Международный олимпийский комитет (МОК) уже опоздал с окончательным решением проводить олимпийский хоккейный турнир-2026 без россиян.
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