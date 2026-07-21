Ракеты в кукурузе: военные раскрыли, как ВСУ прячут оружие в кораблях

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в эксклюзивном комментарии aif.ru заявил, что Киев часто маскирует вооружение, перевозимое на кораблях, под какие-либо предметы гражданского назначения.
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