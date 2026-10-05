Интересное о применении противником воздушных шаров для атак на трассу "Новороссия".«Мамонт» на трассе «Новороссия»: тяжёлые FPV ВСУ против нашей логистикиТяжёлый FPV-дрон «Мамонт» производства Escadrone несёт до 4 кг полезной нагрузки — вдвое больше серийных аналогов.
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